Минск, 23 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. На аэродроме в городе Лида Гродненской области прошли торжественные мероприятия, посвященные вручению личному составу в/ч 19 764 четырех новых учебно-боевых самолетов Як-130, что позволит вывести подготовку летного состава на качественно новый уровень. Об этом сегодня, 23 ноября, ИА REGNUM сообщили в пресс-служба Минобороны Белоруссии.

Adrian Як-130

«Ключи от новой авиационной техники личному составу вручил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Олег Двигалев, — сказано в официальном сообщении. — С включением в боевой состав авиационной базы второго звена данного типа авиационной техники завершается принятие на вооружение учебно-боевых самолетов Як-130, поставленных в эту воинскую часть, согласно Договору между Министерством обороны республики и российским ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Учебно-боевые самолеты Як-130 разработаны ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и приняты на вооружение ВВС и войск ПВО в рамках Концепции строительства и развития Вооруженных сил Белоруссии до 2020 года. Первые самолеты совершенно нового для постсоветской республики типа авиационной техники поступили на вооружение лидской авиабазы в 2015 году.

«Як-130 является единственным в мире учебным самолетом с аэродинамической компоновкой и летно-техническими характеристиками дозвукового полета, аналогичными современному реактивному истребителю. Як-130 позволяет осуществлять подготовку летчиков для эксплуатации перспективных самолетов пятого поколения», — отметили в Минобороны Белоруссии.

Экипажи самолетов Як-130 успешно отработали применение почти всех видов штатного вооружения — авиационных бомб, неуправляемых авиационных ракет разных калибров. В августе 2015 года впервые в истории авиации постсоветской республики было отработано применение высокоточного оружия — корректируемых авиационных бомб КАБ-500Кр, а в 2016 году — впервые в истории учебно-боевого самолета Як-130 осуществлена посадка на аэродромный участок дороги в тёмное время суток.

По словам Двигалева, до 2020 года Белоруссия приобретёт не менее эскадрильи многоцелевых самолётов нового поколения Су-30СМ. Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии отметил, что эти самолёты хорошо проявили себя нынешнем сирийском конфликте.

Напомним, 3 февраля 2009 года в Москве президенты России и Белоруссии подписали соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. В состав Единой региональной системы ПВО включены силы и средства Вооруженных сил Белоруссии, противовоздушной обороны двух объединений Военно-воздушных сил и частично задействованы силы и средства Балтийского флота Вооруженных сил России. С 2013 года на авиабазе в Барановичах совместное с белорусскими коллегами боевое дежурство несёт звено из четырёх российских истребителей «Су-27П».

Также напомним, 2 ноября в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии были подведены итоги работы и озвучены планы совместного военного сотрудничества на 2017 год. В утвержденном плане сотрудничества на 2017 год значится более 130 мероприятий. Правительства России и Белоруссии не скрывают обеспокоенности ростом напряжённости в регионе в связи с украинским кризисом и вклад в милитаризацию военно-политического блока НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Россия оказывает всестороннюю поддержку Белоруссии как своему союзнику, в том числе поставками оружия и военной техники, а также помощью в подготовке специалистов. За последние годы на вооружении Вооружённых сил Белоруссии поступили ЗРК С-300 и ЗРК «Тор-М2», беспилотные авиационные комплексы «Иркут-3» и «Иркут-10». В апреле 2015 года в Белоруссию было поставлено четыре из восьми учебно-боевых «Як-130» на замену учебных «Л-39». В октябре 2016 года Белоруссия получила первую партию из шести Ми-8МТВ-5 и ещё столько же получит в 2017 году. В ближайшие годы Белоруссия закупит в России радиолокационные станции и другую военную технику. При этом поставки в Белоруссию осуществляются по «интеграционным» ценам, как и энергоносители.

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