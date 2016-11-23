Москва, 23 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП должен быть поддержан. Об этом 23 ноября в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра. И допустить этого не можем», — сказал Путин.

По его словам, «наряду с бюджетными средствами мы направим и внебюджетные, чтобы сохранить объем финансирования фундаментальной науки в процентах от ВВП в ближайшие два-три года».

Напомним, ранее российские власти неоднократно говорили о необходимости увеличения финансирования отечественной науки.