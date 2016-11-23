Москва, 23 ноября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Для обеспечения опережающего роста экономики необходимо создать мощную технологическую базу. Об этом 23 ноября в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В результате широкого открытого обсуждения Стратегии научно-технологического развития РФ выработана консолидированная позиция ученых, государства, бизнеса относительно приоритетов для науки. Сформулированы цели на ближайшую перспективу. Нужно, прежде всего, создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний», — сказал Путин.

Он призвал вывести на новое качество сельскохозяйственную и медицинскую сферы, а также «ускорить освоение наших территорий, включая Арктику и Дальний Восток России».

Путин отметил, что «решить задачи такого уровня возможно только при концентрации бюджетных и частных ресурсов, при тесном взаимодействии между наукой, органами власти и отечественным бизнесом».

Напомним, ранее российские власти неоднократно говорили о необходимости увеличения финансирования отечественной науки.