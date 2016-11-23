Нижний Новгород, 23 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по фактам массового убийства здоровых собак в пункте временной передержки животных, организованном местным ООО «ЭБС». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

geralt Собака в приюте

В рамках проверки, организованной по сообщениям нижегородских СМИ, установлено, что в доме №51а по ул. Левинка располагается пункт временного содержания животных, в котором осуществляет деятельность ООО «ЭБС».

В этот пункт специализированным автотранспортом доставлялись отловленные на территории города Выкса и Кстовского муниципального района Нижегородской области безнадзорные собаки.

В пункте временного содержания собак не были обеспечены надлежащие условия содержания животных, не приняты меры по обеспечению предоставления животным пищи и воды.

В нарушение законодательства о ветеринарии у «ЭБС» отсутствовала возможность проведения лечения и стерилизации поступивших собак.

Все содержавшиеся животные по истечении 10 дней были подвергнуты эвтаназии в соответствии с заключением ветеринарного врача как агрессивные или больные. Однако по результатам проведенного исследования останков животных, установлено, что заболеваний, которые могут являться показаниями к эвтаназии у них нет.

По данным прокуратуры, ветеринарный врач подвергал эвтаназии животных при отсутствии у них опасных и неизлечимых заболеваний. При проведении эвтаназии применялись препараты, не являющиеся специально предназначенными средствами для этих целей.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), расследование которого находится на контроле прокурора Московского района Нижнего Новгорода.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

Как сообщалось, в начале ноября в Нижнем Новгороде было обнаружено помещение, в котором без еды и надлежащего ухода были заперты несколько десятков собак. Большинство животных находились в состоянии истощения. Здесь же лежали трупы уже умерших животных.

Было установлено, что помещение арендуется ООО «ЭБС» для временной передержки бездомных животных, где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных.

К расследованию происшествия были привлечены правоохранительные органы. Часть животных были направлены в специализированный приют, часть — приютили жители Нижнего Новгорода.

Одновременно с этим нижегородцами организован сбор подписей под петицией в адрес правительства, прокуратуры и управления Госветнадзора Нижегородской области с требованием взять под контроль расследование уголовного дела, установить и привлечь к ответственности организаторов «собачьего концлагеря», а также о проведении проверки всех организаций, занимающихся отловом безнадзорных животных на территории Нижегородской области, на предмет соответствия требованиям федерального и регионального законодательства по обращению с безнадзорными животными.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре-ноябре 2016 года широкий общественный резонанс вызвали сообщения о так называемых хабаровских живодерках — двух 17-летних девушках из Хабаровска, которые совершили массовое убийство домашних животных из приюта с особой жестокостью. Все свои действия они снимали на сотовый телефон и публиковали фотографии в социальные сети.

По данным следствия, они убили, как минимум 15 животных. Помимо уголовного дела о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ), в отношении девушек возбуждены дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 1 ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).