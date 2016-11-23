Москва, 23 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В России необходимо отказаться от размывания бюджетных ресурсов между исследовательскими организациями. Об этом 23 ноября в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Надо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов «тонким слоем» между исследовательскими организациями», — сказал Путин.

По его словам, «деньги должны выделяться эффективным коллективам на основе конкуренции и конкурсного отбора с тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата».

Напомним, ранее российские власти неоднократно говорили о необходимости увеличения финансирования отечественной науки.