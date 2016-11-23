Москва, 23 ноября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В 2016 году общее уменьшение численности населения Дальнего Востока упало в 3,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий медведев

«Общее уменьшение численности населения на Дальнем Востоке с января по август текущего года в 3,5 раза ниже, чем в прошлом году. Это на самом деле, если говорить о демографической динамике, это лучшие показатели за истекшие 25 лет», — сказал Медведев.

Он отметил общие улучшения демографии Дальнего Востока: «Они касаются снижения ряда показателей, в том числе по смертности. Сокращение более чем в два раза миграционного оттока с Дальнего Востока, в Сахалинской области вовсе наблюдается миграционный прирост».

Медведев напомнил, что в 2015 году показатель средней продолжительности жизни на Дальнем Востоке был ниже среднего по России: «Это, конечно, в первую очередь, из-за недостаточно качественной медицины и, в целом, более низкого уровня жизни».