Москва, 23 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительном основании для досрочного прекращения полномочий судьи внес в Госдуму член Совфеда Сергей Калашников, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

711.ru Судья

Полномочия судьи могут быть досрочно отменены в случае, если в течение срока его полномочий, принятые им решения были отменены по решению суда вышестоящей инстанции три раза, следует из документа. Речь «идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшее следствием злоупотребления судьей своих полномочий, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции», подчеркнул сенатор.

Нормы не распространяются на решения судов присяжных или иные судебные решения, принимаемые коллегиально. Также они не распространяются на случаи, когда вышестоящий суд принимает решение об изменении решения судьи.

«Судья учитывая, тот факт, что отмена его решения в результате низкой квалификации, будет являться основанием для прекращения его полномочий, будет стремиться в максимальной степени обеспечивать соблюдение законности, в том числе без процессуального упрощенчества, некорректного и даже откровенно грубого отношения к субъектам процесса», — полагает автор инициативы.