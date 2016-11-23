Москва, 23 ноября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 38,05 копейки и составил 64,01 руб.

Курс евро к рублю повышен на 51,27 копейки — до 68,05 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 44 копейки — до 65,83 руб.