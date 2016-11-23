Москва, 23 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Курс доллара продолжает уверенно держаться ниже отметки 65 рублей на фоне роста нефтяных цен. Однако позитивная динамика на рынке энергоносителей пока помогает только национальной валюте, но не российской экономике в целом, полагает руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя."Советник президента России Сергей Глазьев сравнил состояние макроэкономической системы страны с больным после инфаркта миокарда. Можно долго вспоминать экстраординарные предложения Глазьева, но с этим его высказыванием можно согласиться. Российская экономика находится в свободном падении уже более двух лет. Недавно были опубликованы данные по промпроизводству. Показатель упал еще на 0,8% по сравнению с прошлым годом. Почти двукратный рост цен на нефть с начала 2017 года не способен возобновить рост экономики, а других драйверов пока просто нет», — говорит эксперт. Он прогнозирует провал переговоров ОПЕК по заморозке добычи нефти 30 ноября и повышение ставки ФРС в декабре 2017 года. «Сейчас рубль растет на фоне дорожающей нефти и налоговой недели. Это значит, что в ближайшие дни нам, вполне возможно, предстоит увидеть лучший курс доллара в период с середины ноября и до конца года. Далее провал переговоров приведет к распродаже нефти и росту доллара, а по факту повышения ставки доллар, скорее всего, устремится вниз», — предполагает он.

ИА REGNUM Доллар

Задоя рекомендует покупать доллары до конца ноября (идеально в диапазоне 62 — 63 рубля), затем ожидать смещения курса в диапазон 65 — 67 рублей к середине декабря. «Далее можно перекладываться, например, в евро», — считает эксперт.