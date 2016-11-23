Рыбинск, Ярославская область, 23 ноября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Рыбинск Ярославской области получил под новое кладбище земельный участок площадью 20 га. Новое руководство региона убедило собственника земли передать участок городу в безвозмездное пользование, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Рыбинска.

ИА REGNUM Кладбище

Участок под кладбище расположен в семи километрах от Рыбинска, в районе деревни Глушицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2016 года Рыбинск сообщил о критической ситуации с местами для захоронений. Депутаты, представляющие Рыбинск в областной думе, и местные чиновники убеждали коллег и руководство области, что уже через месяц хоронить умерших будет негде, поскольку ресурс имеющихся некрополей исчерпан. На приобретение земли под новое кладбище они просили 20 миллионов рублей в текущем году и еще 20 в следующем. При этом не скрывалось, что земля выкупается у частника без конкурса.

«В последние годы в Рыбинске сложилась ситуация с местами для захоронений. Южное кладбище уже переполнено, на Западном кладбище также закончились места. Администрация несколько лет находились в поисках земельного участка для организации нового захоронения. Попытки решить вопрос осуществлялись неоднократно, но упирались то в публичные слушания, в результате которых люди не давали согласие на размещение такого объекта, то в недостаточность денежных средств для выкупа подходящего участка», — объяснил проблему глава города Рыбинска Денис Добряков.

Сомнение в целесообразности предложенных трат выражал департамент финансов Ярославской области. Однако многомиллионные средства не потребовались — новое руководство региона нашло возможность договориться с собственником участка.

«Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель правительства региона Дмитрий Степаненко смогли убедить собственника земли передать её в рамках инвестиционного договора в безвозмездное пользование городу. Таким образом, Рыбинск, не затратив ни копейки, получил 20 гектаров земли под размещение нового места захоронения», — отметил мэр Рыбинска Денис Добряков.

В настоящее время уже начаты работы по проектированию кладбища. Завершить подготовку территории планируется к концу 2017 года.