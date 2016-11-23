Москва, 23 ноября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Со стороны руководства Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) в Москву пока не было направлено приглашение на очередной саммит, который состоится в Вене. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак сегодня, 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Сейчас ещё никаких предложений нет», — сказал Новак.

Министр пояснил, что пока меры по стабилизации нефтяного рынка ещё не согласованы на уровне членов ОПЕК. Тем не менее, по словам Новака, эксперты из России будут участвовать в консультациях представителей членов ОПЕК.

Напомним, в ОПЕК входит 13 стран (Венесуэла, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Иран, Ирак, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия), а Россия имеет статус наблюдателя. С 1998 года участвует в сессиях ОПЕК и в совещаниях экспертов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября Новак заявил, что добыча нефти может быть заморожена на уровне ноября, если ОПЕК в Вене сможет договориться о мерах по стабилизации добычи. 11 ноября стало известно, что ОПЕК перенесла встречи со странами, не входящими в картель, по поводу соглашения по заморозке уровня добычи нефти на 26 ноября.