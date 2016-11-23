Омск, 23 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Бюджет города Омска на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годов принят в первом чтении.

Cobanams Калькулятор

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в мэрии Омска, депутаты городского совета все-таки приняли представленный администрацией проект муниципального бюджета. Первоначальные параметры следующие: доходы составят 13,6 млрд рублей, расходы — 14,3 млрд рублей.

По словам мэра Омска Вячеслава Двораковского, бюджет «по-прежнему сохраняет свою социальную направленность». «Это означает, что большинство средств направляется на нужды образования, культуры, спорта, социальную политику. В 2017 году такие ассигнования составят без малого 10 миллиардов рублей. Каждый год эта социальная составляющая бюджета увеличивается. За год прирост составил практически 800 миллионов», — подчеркнул градоначальник.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, ранее финансово-бюджетный комитет горсовета Омска безапелляционно заявил, что бюджет города нуждается в доработке, и рекомендовал его не принимать. «Мы специально приняли решение, что бюджет вносится раньше, чтобы у нас было время поработать. Я думаю, что будет создана либо согласительная комиссия, либо доработка будет в рабочем порядке. Теперь нужно прийти к консолидированному мнению», — сказал тогда председатель комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

В мэрии сегодня отметили, что «совместная работа администрации города и депутатов Омского городского совета над документом будет продолжена».

Напомним, основные параметры городского бюджета 2016 года утверждены в следующих размерах: доходы — 16,2 миллиарда рублей; расходы — 17,2 миллиарда рублей.