Тверь, 23 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Глыба льда обрушилась на 11-летнего ребенка с крыши дома в городе Бологое Тверской области. Девочка получила травму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону. Глыба льда слетела с крыши в тот момент, когда на крыши находились рабочие, счищавшие снег.

Kamelia Лед

ЧП произошло 19 ноября, около 13:30, на улице Дзержинского. Как установлено, снежная глыба рухнула на козырек крыльца магазина «Выгода». Лед, повредив козырек крыльца, отскочил в сторону девочки 2005 года рождения, которая гуляла вместе со своей матерью. Позже медики диагностировали у ребенка ушиб области правой стопы.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка. Следователи проверяют действия работников коммунальных служб на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности услуг.

За последние несколько дней в российских регионах от обрушения сосулек или снега с крыш домов уже пострадали несколько человек, в том числе — дети. Так, в Санкт-Петербурге от схода наледи травмы получили двое детей. В Мурманской области глыба льда обрушилась прямо в коляску, где находился маленький ребенок.