Оренбург, 23 ноября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. На участках федеральных автомобильных дорог, проходящих по территории Оренбургской области, зимой будут работать 182 единицы техники: 75 комбинированных дорожных машины, 29 автогрейдеров, 20 роторных снегоочистителей, 26 погрузчика, 14 бульдозеров и 69 тракторов со снегоочистительным оборудованием. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью. Федеральные дорожники готовы к работе в усиленном режиме в предстоящий зимний период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций уточнены объездные маршруты для наиболее опасных участков дорог, организовано взаимодействие с территориальными органами управления автомобильными дорогами, службами ГИБДД и МЧС.

На территории региона установлено 17 автоматических систем видео и метео контроля, позволяющих отслеживать изменения погодных условий и дорожной обстановки в режиме реального времени. Полученные данные обрабатывают в центре управления производством.

В зависимости от обстановки производят очистку проезжей части от снега, либо обработку реагентами (используется песко-соляная смесь; всего заготовлено более 59,11 тыс. тонн).

В целом по Оренбургской области расположено 13 пескобаз для заготовки и хранения противогололедных материалов. Средняя протяженность участка дорог, обслуживаемого одной пескобазой — 65,8 км.

К зимнему сезону подготовлено 22 объекта для отдыха и обогрева рабочих, водителей и механизаторов, отопительных систем помещений, а также около 105 теплых стоянок для техники.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия»), в проекте областного бюджета на 2017 год запланировано снижение бюджетных ассигнований на 40% (23 млн 111,8 тыс. рублей) для закупки специальной техники, одежды, ГСМ по разделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

«То есть правительство области сделало выводы о произошедшей трагедии 2−3 января 2016 года на трассе «Оренбург-Орск» не на приобретение техники и укомплектование поисково-спасательных служб, а на их дальнейшую — деградацию», — считает парламентарий.

Напомним, в начале 2016 года в снежный затор попали десятки автомобилей. Мороз, снегопад и сильная метель затрудняли эвакуацию людей. Был объявлен режим ЧС. Вол время расчистки трассы обнаружили тело замерзшего мужчины. По факту его гибели было возбуждено уголовное дело.

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