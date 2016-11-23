Ярославль, 23 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. После шквала гневных возмущений ярославцев небезопасным состоянием обледеневших тротуаров, мэрия города активизировала работы по их обработке. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Денис Зайцев, на очистку пешеходных зон города от наледи сейчас брошены все силы подрядчиков.

Илья Бесхлебный Гололед в Ярославле

«Сегодня часть тротуаров уже в обработанном состоянии. Пешеходные зоны обрабатываются противогололедными материалами — химическими и комбинированными. Это жидкие реагенты, пищевая соль, песко-соляная смесь, мраморная крошка. С асфальтового покрытия и плитки удаляется наледь, в том числе лед скалывают и вручную. Задействован и механизированный способ очистки, где это возможно — проезжают КДМ. — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Денис Зайцев.

Он признает: по тротуарам замечания есть, поскольку «подрядчики их запустили». Но сегодня большая часть тротуаров уже очищена, утверждает директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ.

«В Ярославле общая площадь тротуаров — более 764,7 тыс. кв.м. Общая протяженность — более 279,2 тыс. погонных метров. Тротуары, которые находятся в нашей зоне ответственности, в плитке. Определенный процент еще в обработке. Из 680 остановочных комплексов в зоне нашей ответственности, согласно контракту, более 400 — и все они обработаны. Но акцент сейчас сделан на тротуарах, чтобы люди могли безопасно передвигаться по городу. Для нас это действительно важно, и мы стараемся жестко контролировать работу подрядчиков», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Денис Зайцев.

Между тем, рассерженные ярославцы объявили сбор подписей под интернет-петицией, требующей отстранить директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Дениса Зайцева от работы. Аргументов в пользу этого решения автор петиции не приводит, ограничившись лаконичным сообщением, что Зайцев «не соответствует занимаемой должности». Пока горожане не спешат поддержать обращение. Свои подписи в настоящий момент под ним поставили лишь 13 человек.