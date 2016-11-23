Краснодар, 23 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов готов сыграть в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Ред Булл Зальцбург», а участие полузащитника Павла Мамаева в данном поединке находится под вопросом. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил главный тренер российской команды Игорь Шалимов.

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«Наверное, понятно, что Смолов не в таком состоянии, как в начале сезона, его состояние будет улучшаться с каждой игрой, — говорит Шалимов. — Он уже готов выйти на поле. Восстанавливаются Подберёзкин и Петров, они не сыграют. Возможно, выйдет Мамаев».

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Зальцбург» пройдёт 24 ноября. Игра начнётся в 21:00 мск.

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