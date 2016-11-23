Новосибирск, 23 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой заявил, что в муниципальном управлении города Новосибирска есть «некие излишки», на которых в сегодняшних непростых условиях можно было бы и сэкономить.

thephilippena Монеты

«Вот есть город. Есть городское муниципальное управление. Оно должно опираться и руководствоваться в первую очередь 131-м законом «Об основах местного самоуправления». Там указаны все полномочия, чем собственно и должен муниципалитет заниматься. Если мы возьмем этот закон и полномочия, а потом наложим на него структуру мэрии (чем она занимается), то мы там увидим, что структура предполагает некие излишества. Те, которые не входят по закону в полномочия муниципалитета. В частности, такое, как департамент промышленности и предпринимательства, куда еще входит и взаимодействие с научными учреждениями, — рассказал Козодой в интервью «Тайге.инфо». — Получается интересная вещь. Первое — законом не предусмотрено (это раз), во-вторых, нет в городе собственной производственной промышленности (муниципальной), нет муниципальной науки, нет муниципального предпринимательства. Но, зато есть департамент, в котором находятся десятки человек. И по прошлому году финансирование было почти 200 млн рублей просто непонятно на что. Якобы там какое-то взаимодействие. Но надо посмотреть, какая отдача от этого? 200 млн в год уходит. Это много или мало?»

Согласно проекту бюджета Новосибирска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, доходы составят 36,1 млрд рублей, расходы — 36,9 млрд рублей, дефицит — 789 млн рублей. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, 73% расходной части бюджета города — это защищенные «неприкосновенные» статьи, на развитие остается 900 млн рублей.

Читайте также: «Новосибирск почти два года живет без бюджета развития»

Виктор Козодой сопоставил бюджет развития на следующий год в 900 млн рублей и 200 млн рублей, которые уходят на один только департамент и сделал вывод, что цифра-то «довольно существенная».

«Какой смысл этим заниматься, если это не наши полномочия? Это все исходит из глубокой, еще советской традиции, которая не менялась и после кончины Советской власти. 25 лет прошло, а эти традиции переходят, люди работают», — считает Козодой, который до того как стать вице-губернатором Новосибирской области по внутренней политике, был депутатом городского совета и Заксобрания.

Козодой отмечает, что не может сказать, что это вина нынешнего мэра — «он в большей степени пошел по традиционному пути. Вот оно есть, ничего трогать не надо, пусть все так и будет».

Экс-вице губернатор предлагает обратить внимание и на структуру районных администраций — почти в каждом из районов есть отдел по связям с общественностью. Чем они занимаются мало кому известно.

«Если вы посмотрите, кто курирует в каждом районе этот отдел, то там будет полная «разношерстница». Где-то курирует этот отдел зам по оргработе, где-то зам по экономике. Причем тут связь с общественностью, непонятно. И куча таких вот моментов. Причем, мы говорим, что 2 млрд — это только на управление. Но это не совсем так. Это только самой мэрии! Там по статьям еще департаменты финансируются. Аппарат департамента, руководители и подчиненные МУПов (где вообще «черная дыра»), плюс районные администрации. Если мы сложим все эти цифры, то там вообще миллиарды будут. Интересный вопрос по МУПам и МКУ. Ладно, одно дело — школы и детские садики, клубы. Но, есть много других структур, которые не всегда понятно, чем занимаются, для чего нужны», — подчеркивает Козодой.

Виктор Козодой говорит, что при реорганизации аппарата мэрии не обойтись без сокращения и ликвидации всех лишних структур, не предусмотренных законом. Кроме того, необходима оптимизация тех структур, которые действуют сейчас. Далее —аутсорсинг, то есть передача полномочий независимым коммерческим структурам, которые за плату будут выполнять качественную работу. И, наконец, делегирование полномочий общественным организациям.

«У нас два пути: либо принять и осознать, а затем начинать действовать в этом направлении, обозначать какие-то шаги, либо как-то населению объяснить, почему во время сокращения бюджета эта часть не сокращается и не будет сокращаться. Я думаю, это будет честно и справедливо, если мэрия признает: «Затраты на себя мы сокращать не будем», — подчеркнул Козодой.

Получить оперативный комментарий мэрии не удалось, ИА REGNUM планирует получить его в ближайшее время.