Токио, 23 ноября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Истребители японских военно-воздушных сил были экстренно подняты в воздух в связи с приближением российского вертолета к островам Сенкаку. Об этом заявило Министерство обороны Японии, сообщает газета «Известия».

orilat Вертолет

Инцидент произошел утром 23 ноября, когда российский вертолет Ка-27 проследовал на расстоянии 10 км от островов Сенкаку. При этом воздушное судно не нарушило границ Японии, отметили в военном ведомстве. Истребители поднялись в небо для возможного перехвата вертолета.

Архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), расположенный в 170 км от Тайваня в Восточно-Китайском море, служит предметом территориального спора между Японией, Тайванем и КНР. Соединенные Штаты по окончании Второй мировой войны передали архипелаг Японии.