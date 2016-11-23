Москва, 23 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) опроверг информацию о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года.

Маяцкая Виктория ИА REGNUM ПФР по Ставропольскому краю

«Такой вопрос не рассматривается. Никаких поручений от руководителей соцблока ПФР не получал», — цитирует ТАСС пресс-секретаря ПФР Мариту Нагога.

При этом, по ее словам, «тема повышения пенсионного возраста широко обсуждаются в экспертном сообществе, эксперты обращаются в ПФР за проведением актуарных расчетов».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, СМИ со ссылкой на презентацию главы ПФР Антона Дроздова сообщили, что власти РФ прорабатывают вопрос постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года. Предлагается повышать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет, следует из презентации главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова.

Обсуждается также и увеличение возраста для назначения социальной пенсии: ежегодно для мужчин на шесть месяцев до достижения 70 лет; для женщин — на шесть месяцев до достижения 68 лет.

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.