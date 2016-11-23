Токио, 23 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Руководство Японии не останется безучастным к размещению на Курильских островах новейших береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»: будут приняты соответствующие меры. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Киодо.

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«Мы придаём этому серьёзное значение и после уточнения будем реагировать соответствующим образом», — заявил Кисида. Комментируя возможные пути решения этого вопроса, министр пояснил, что подобные проблемы требуют решения по «северным территориям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что Минобороны РФ разместило новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курильских островах. На сегодняшний день готовятся очередные стрельбы береговым ракетным комплексом «Бастион».

Напомним, Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи. 1 сентября президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность передачи Японии одного из Курильских островов, заявил, что Россия не торгует территориями.

«У нас еще в 1956 году был подписан договор», — напомнил он. При этом Путин подчеркнул, что речь не идёт о каком-то обмене, о каких-то продажах. По словам Путина, «японский вопрос возник, как результат Второй мировой войны, и закреплён в международных документах».