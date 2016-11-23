Владимир, 23 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования стало причиной пожара в детском саду №97 во Владимире. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в частности, не был обеспечен аварийный режим работы электрического удлинителя для масляного обогревателя.

Hans Пламя огня

После пожара прокуратура также провела проверки и в других образовательных учреждениях города. Оказалось, что нарушения есть и их достаточно много. Так, не исполнены предписания контролирующих органов в школах №16, №21,№29 и №32. К примеру, в школе №16 на крыше здания вопреки требованиям безопасности не установлены ограждения. А в школе №32 двери и покрытие полов не отвечает требованиям огнестойкости. Также нарушения были найдены и в детских садах.

«В адрес главы администрации города Владимира внесено представление», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в детском саду №97 произошел 1 ноября. Из здания были эвакуированы 107 воспитанников. К счастью, жертв удалось избежать.