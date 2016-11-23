Кызыл, 23 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В Кызыле прокуратура завершила проверку соблюдения законодательства при заключении договора строительного подряда на возведение жилья в рамках программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе тувинской прокуратуры, по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по факту хищения 169 млн рублей, выделенных на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Старуха у разбитого корыта

Установлено, что государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» в 2014 году заключило с новосибирской строительной компанией «Град» договор строительного подряда. Подрядчик обязался до конца 2014 года построить жилье для граждан, проживающих в аварийных и ветхих домах, на что получил аванс в размере более 169 млн рублей. Договор строительного подряда по настоящее время не выполнен, люди продолжают жить в ветхих домах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Тува называется в числе регионов, где программа переселения граждан из ветхого жилья фактически была сорвана. В этой связи недавно в отставку ушел министр строительства республики Александр Свинцов, который возглавлял ведомство с января 2014 года.

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Глава республики Шолбан Кара-оол, комментируя отставку, признал, что за последние годы накопились серьезные проблемы с реализацией программы по переселению граждан из ветхого жилья. «Переселение людей из ветхого жилья является важным направлением работы. Необходимо снижение себестоимости строительства, планирование и учет, нужны кардинальные изменения в управлении отраслью», — сказал губернатор.