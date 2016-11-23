Таллин, 23 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В период до 2020 года в Эстонии государственный акциз на слабоалкогольные напитки увеличится суммарно на 166%, в том числе в 2017 году — на 65%. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на коалиционный договор нового правительства.

Goodfon.ru Алкоголь

Акцизы начнут повышать с февраля 2017 года — 9,13 евроцентов за литр, а в 2020 году акциз составит 22,09 евроцента за литр слабоалкогольного напитка. Сейчас акциз равен 8,3 евроцента за литр.

Отмечается, что если сейчас сумма акциза за пол-литровую бутылку пива с 5-процентным содержанием спирта составляет 20,75 евроцента, то в июле 2017 года она вырастет до 34,25 евроцента, а к 2020 году — до 55,23 евроцентов.

Увеличится и акциз на крепкий алкоголь: в 2018 году — до 26,28 евроцента, в 2019 году до 28,91 евроцента и в 2020 году — до 31,8 евроцента. Кроме того, ставка акцизов на вино с шестипроцентным содержанием этилового спирта и сброженные напитки в июле 2017 года вырастет до 74,8 евроцента, сейчас она составляет 48,6 евроцента. В 2018 году этот акциз вырастет до 91,3 евроцента, в 2019 году — до 1,0041 евро и в 2020 году — до 1,1045 евро (рост составит 2,2 раза).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новое правительство Эстонии в поиске источников наполнения бюджета намерено с 2017—2018 годов внести ряд существенных изменений в налоговую политику страны, которые приведут к появлению новых видов налогов и увеличению различных акцизов. Уже с 2017 года в Эстонии впервые вводится так называемый «банковский налог» — налог на банковские активы жителей и предприятий Эстонии в размере до 0,4%. С 2018 года в Эстонии вводится налог на автомобили, который представляет из себя разовую пошлину. С 2018 года в Эстонии впервые вводится так называемый «лимонадный налог» — на напитки, содержащие сахар.