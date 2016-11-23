Москва, 23 ноября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин всегда отмечал настроенность на взаимность со стороны Вашингтона в процессе налаживания отношений. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я хочу напомнить слова президента Путина, он неоднократно и по различным поводам говорил о желании выстраивать добрые, взаимовыгодные и равные отношения с США. То есть в данном случае президент всегда отмечал, что рассчитывает на взаимность со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

По его словам, «уровень наших двусторонних отношений оставляет желать лучшего»: «Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях. Они находятся совсем на дне, но, безусловно, мы рассчитываем на то, что диалог будет возобновлен и начнется непростой, и ясно, что не быстрый процесс вывода отношений в конструктивное русло».

Песков также отметил, что «можно согласиться» со словами избранного президента США Дональда Трампа о том, что возвращаться к режиму «перезагрузки» с РФ необязательно: «Что касается слова «перезагрузка отношений», ну, наверное, действительно, здесь можно с избранным президентом согласиться: слово действительно несколько себя скомпрометировало, ибо последствия этой перезагрузки действительно совсем не те, которые мы хотели бы видеть. Термин в данном случае не имеет никакого значения, главное — это наличие желания и демонстрация готовности пойти на нормализацию отношений».

Ранее газета The New York Times рассказала о встрече Дональда Трампа с журналистами.

«Он (Трамп) сказал, что было бы здорово, если бы он и Путин могли поладить. Однако он отверг идею какого-либо потепления отношений, которое называлось бы «перезагрузкой», — пишет издание

«Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло», — цитируют журналисты Трампа.