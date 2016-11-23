Ставрополь, 23 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Часть жителей районного центра Ставропольского края из-за аварии на водоводе осталась без воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Meditations Кран без воды

Порыв водопровода произошел 23 ноября в 09:00 на северной окраине села Курсавка — центра Андроповского района Ставропольского края с населением более 11 тыс. человек. Там лопнула стальная труба диаметром 40 см.

На место прибыли ремонтники «Андроповского Крайводоканала». Две бригады обещают починить порыв водовода сегодня до 17:00.До этого времени населению должно хватить запаса воды в системе. Но если не хватит, по требованию людей, будет подвозиться вода в водовозах.

Отметим, что в последние два дня из-за ураганного юго-восточного ветра порывами до 30 м/с в крае произошло немало аварий, оставлявших людей без света или воды. Вечером 21 ноября из-за порывов линий электропередач прекратила работу подстанция «Прибрежная».

Из строя вышли три насосные станции на водозаборе села Сенгилеевское. Без воды остались город Ставрополь, Шпаковский и Грачевский районы. Людив панике начали скупать бутилированную воду, однако уже вечером вода появилась в кранах.

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