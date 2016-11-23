Москва, 23 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. У размещения российских ракет на территории Курил есть обоснование. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Безусловно, у этого есть свое обоснование», — сказал Песков.

Вместе с тем, по его словам, «это не должно никак повлиять на центростремительные тенденции, которые сейчас есть в наших двусторонних отношениях с Токио в плане очень тщательной подготовки предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Японию и продолжающихся контактов как в плане развития двусторонних отношений, особенно в сфере экономики, так и переговоров по проблематике мирного договора».

Напомним, ранее официальная газета Тихоокеанского флота «Боевая вахта» сообщила о размещении на Курилах берегового ракетного комплекса «Бал» на острове Кунашир и «Бастион» на острове Итуруп. Издание также рассказало о подготовке личного состава БРК «Бастион» к стрельбам.