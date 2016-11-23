Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров сегодня, 23 ноября, разрешил женщинам ходить на высоких каблуках по Мариинскому дворцу, где заседает парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец

Как сообщалось, ранее на внутреннем семинаре сотрудники Заксобрания объявили, что по историческому зданию дворца не следует перемещаться на шпильках, кроме того, рекомендовали сотрудникам и посетителям не сидеть на подоконниках и носить с собой сменную обувь или бахилы.

В кулуарах парламента также ходили слухи о том, что из дворца будут выпроваживать граждан, одетых «как для вечеринки».

Но Вячеслав Макаров опроверг существование жестких требований к дресс-коду. «Ходите, пожалуйста, на каблуках. Вы все симпатично выглядите. <…> Конечно, ходите, как вам удобно, в красивой одежде, вы молодые еще, да и взрослые — одевайтесь в соответствии с модой», — сказал Макаров.

Спикер пояснил, что требования, озвученные его коллегами на семинаре, носили рекомендательный характер и направлены на то, чтобы сохранить Мариинский дворец в целости. «Я бы, может быть, сформулировал это по-другому, кто-то из коллег, может быть, не совсем четко и правильно это сформулировал. <…> Но это наш дворец, и мы должны его беречь», — добавил Вячеслав Макаров.

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Добавим, петербургский парламент уже вводил официальный дресс-код для себя, а также пытался ввести его для представителей СМИ с 2006 года. Позднее «эсер» Алексей Ковалев появился на заседании в джинсах и рубашке с коротким рукавом, и депутаты позапрошлого созыва принялись сражаться со стилем casual. Затем развернулась дискуссия вокруг миниюбок и сетчатых колготок, которые тоже предполагалось запретить. На данный момент от депутатов требуется, чтобы они ходили на заседания в галстуках и в белых сорочках.