Оренбург, 23 ноября, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Оренбурге с 14 по 21 ноября отмечен спад розничных цен на бензин и дизельное топливо. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате, автомобильный бензин подешевел на 0,3%, или 10 копеек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

В частности, стоимость литра бензина марки АИ-92 снизилась на 0,2% (8 копеек), марки АИ-95 — на 0,3% (12 копеек). Дизельное топливо подешевело на 0,2% (7 копеек).

На 21 ноября литр бензина марки АИ-92 стоит 35,07 рубля, АИ-95 — 38,78 рубля, дизтоплива — 36,39 рубля.

Стоит отметить, что до этого в Оренбурге отмечался рост цен на топливо — на 1,2%. С 7 по 14 ноября литр дизельного топлива вырос в цене на 42 копейки, бензина АИ-92 — на 2 копейки.

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Добавим, что падение розничных цен на автомобильное топливо наблюдалось также в конце 2015 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре три недели подряд снижалась стоимость бензина.