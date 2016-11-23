Чебоксары, 23 ноября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В Чувашии установили величину прожиточного минимума на душу населения за III квартал. По данным Минтруда, по сравнению со II кварталом показатель снизился на 0,7%, составив 8376 рублей. Соответствующее решение принято сегодня, 23 ноября, на заседании чувашского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2016 года по сравнению с данными II квартала снизилась на 0,7% (или на 58 рублей) и составила 8376 рублей.

Снижение обеспечено в основном уменьшением расходов на продукты питания, входящих в потребительскую корзину. Расходы на продукты питания снижены в целом на 74 рубля, более всего подешевели овощи (на 85,1 рублей) и фрукты (на 64,15 рублей). В то же время картофель подорожал на 6,27 рублей, мясо — на 17,8 рублей, молокопродукты — на 7,75 рублей. Расходы на непродовольственные товары возросли на 4 рубля, жилищно-коммунальные услуги подорожали на 14 рублей в месяц.

По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за III квартал для трудоспособного населения составила 8888 рублей (снижение на 0,38%, или на 34 рубля), для пенсионеров — 6847 рублей (снижение на 0,38%, или на 26 рублей), для детей — 8409 рублей (снижение на 2,2%, или на 187 рублей).

По данным Минтруда Чувашии, в III квартале «почти во всех регионах» Поволжья отмечено снижение величины прожиточного минимума. Чувашия находится на 6-м месте среди регионов округа по уровню снижения.

Величина прожиточного минимума на душу населения рассчитывается ежеквартально на основании данных Чувашстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары, услуги и расходов по обязательным платежам и сборам.