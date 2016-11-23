Вильнюс, 23 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Член Сейма Литвы Йонас Ярутис будет работать в парламентской Комиссии по предотвращению самоубийств, создание которой инициировал член парламента Миколас Маяускас. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 ноября, в Сейме Литвы, за постановление «По поводу создания Комиссии по предотвращению самоубийств Сейма Литовской Республики» проголосовали 114 парламентариев, никто не проголосовал против, 2 воздержались.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

«Очень жаль, что самоубийства остаются одной из самых острых проблем, но я очень рад, что, наконец, мы возьмемся за предотвращение самоубийств на национальном уровне, и что я смогу продолжить работы, начатые в районе», — сказал Ярутис и добавил: «В Купишкисе, где я живу, эта проблема очень важна, поскольку мы известны очень печальной статистикой самоубийств». По словам политика, этот район небольшой и каждая потеря — «особенно болезненна».

«Работая мэром самоуправления, я стараюсь собрать людей, которые могли бы помочь жителям Купишкиса, столкнувшимся с психологическими проблемами. Мы собираем специалистов и добровольцев, была создана группа преодоления кризиса, мы вели дискуссии со специалистами из разных сфер, интересовались, как преградить путь самоубийствам, но не так важно, кто является автором идеи, самое главное — чтобы мы работали ради общей цели», — заявил депутат. Он отметил, что в Купишкисе в 2016 году была основана неправительственная организация — Центр консультаций и инициатив «Твое время», цель которой — разными способами просвещать общество, поощрять и углублять позитивные инициативы, повышать ответственность каждого человека и местного сообщества, сознательность и устойчивость, укреплять физическое, эмоциональное и духовное здоровье людей разных возрастных групп.

«Как раз 21 ноября я участвовал в важном мероприятии — благодаря инициативным работникам центра и частным спонсорам в Купишкисе стартовала телефонная линия эмоциональной помощи пожилым жителям района. Поскольку в этом районе из жизни по своему желанию уходит много людей старшего возраста, линия будет очень полезна потерявшим надежду, одиноким и непонятым близкими жителям Купишкиса», — рассказал Ярутис.

Напомним, Литва по числу самоубийств занимает первое место в Европе и пятое в мире. Парламентская комиссия должна будет проверять и присматривать, чтобы предотвращение самоубийств осуществлялось в масштабе всей страны: будет координироваться деятельность учреждений, ответственных за предотвращение самоубийств, будет осуществляться контроль, как и на что выделяются средства, как ответственные учреждения решают проблемы.