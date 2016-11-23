Махачкала, 23 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Более 150 мешков с документацией по выборам в Кировском районе Махачкалы оказались в непригодном состоянии. Находившиеся в подвале здания районной администрации, они были затоплены, передает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж Александр Татарский. 1983. СССР Концы в воду

Информация об этом была получена от территориальной избирательной комиссии Кировского района, которая должна была представить журналы с подписями избирателей участков. Документы были затребованы районным судом по иску экс-кандидата в Госдуму по Северному одномандатному округу Дагестана Олега Мельникова, который заявил об искусственном завышении явки на этих участках.

В акте обследования, представленном ТИК, говорится, что в результате подтопления в период с 23 по 25 октября уровень воды в подвальном помещении превысил полметра. Эти сведения также подтвердил глава Кировской администрации Салих Сагидов.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев утверждает, что никаких следов подтопления в подвальном помещении администрации нет, как и во всем здании. Он считает, что таким образом чиновники хотят скрыть реальные цифры по явке.

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Итоги выборов проверят: В Дагестане высадился десант Центризбиркома

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что ситуация на выборах в Дагестане является непростой и требует тщательной проверки, ранее заявляла глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Она также отметила, что только дагестанские чиновники выступают с угрозами в адрес тех, кто не согласен с итогами выборов.

В ноябре рабочая группа ЦИК прибыла в регион для изучения жалоб о массовых нарушениях на выборах. С ней встретилась инициативная группа жителей Буйнакска, которая ранее объявляла голодовку в знак протеста против фальсификации результатов голосования в городе.

Представители ЦИК предложили им дождаться завершения проверки информации по выборам следственными органами. Однако Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Дагестану пришел к выводу, что нарушений на выборах не было и отказал в возбуждении уголовного дела.