Нижний Новгород, 23 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Нижегородской области 23−24 ноября 2016 года сохранится гололед. В связи с этим в региональном управлении МЧС РФ прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ.

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Кроме того, возможно увеличение количества ДТП и случаев травматизма среди населения.

В МЧС рекомендуют жителям Нижегородской области использовать малоскользящую обувь.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю», говорится в сообщении МЧС.

Андрей Репин ИА REGNUM Усилиями чиновников и коммунальщиков улицы Нижнего Новгорода «подготовлены» к танцам на льду

Также жителям области рекомендуют не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин, держаться в стороне от ЛЭП, деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Тем временем гололед в Нижнем Новгороде активно обсуждается в социальных сетях. Жители города сначала были просто возмущены состоянием тротуаров и качеством работы чиновников и коммунальщиков. Спустя некоторое время, возмущение стало дополняться саркастическими высказываниями, карикатурами и грустными шутками на эту тему.

Некоторые из чиновников сообщили, что уже наклеили себе на обувь полоски из лейкопластыря, чтобы не скользить на льду. За этими заявлениями последовали сообщения о том, что раз уж чиновники клеят лейкопластырь себе на ботинки, ждать того, что администрация города начнет активную борьбу с гололедом, уже не приходится.

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Как сообщало ИА REGNUM, в нижегородской мэрии еженедельно делаются заявления о необходимости качественной уборки дорог и тротуаров, рассказывают о том, что на улицах Нижнего Новгорода работают тысячи дворников, однако результатов их работы практически не видно. Состояние городских тротуаров и пешеходных зон уже несколько дней вызывает справедливый гнев жителей Нижнего Новгорода, которые заваливают администрацию города письмами и жалобами.

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В свою очередь в мэрии ответственность за плохую уборку улиц возложили на глав районов.