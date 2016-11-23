Грозный, 23 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Агентство по стратегическому развитию Чеченской Республики возглавит бизнесмен из немецкого Дюссельдорфа Филипп Вариченко. Он победил в реалити-шоу «Команда», которое демонстрировал телеканал «Россия 1», и стал помощником главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

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Новый член команды молод — ему всего 24 года, но обладает достаточными знаниями и умениями, чтобы стать победителем реалити-шоу и войти в команду чеченского лидера. Вариченко успел получить хорошее образование в университете штата Колорадо. До прихода на шоу работал менеджером одной из немецких компаний.

«Филипп Вариченко сумел подготовить и обосновать программу, которая не просто теоретически, а на практике может стать полезной для экономики Чечни. Филипп молод, расчетлив, находчив, рассудителен, амбициозен! Я уверен, что он без труда освоится в команде, тем более, за время проекта познакомился со всеми, кто в ней работает», — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что на кастинг шоу «Команда» были приглашены все желающие, которые хотели стать соратниками главы Чечни. Определяющими для отбора кандидатов стали такие качества участников как физическая выносливость, личные качества характера и бизнес-план, который бы предлагал стратегию развития региона.

В борьбе за место в команде Рамзана Кадырова участвовали 16 человек, в том числе и женщины. Среди претендентов был, например, стоматолог из Нижнего Новгорода Анатолий Сидорин, мечтавший «создать чеченский Диснейленд», бизнесмен из Тулы Александр Мосин, который хотел строить дороги «по инновационной технологии будущего», предприниматель из Петербурга Муслим Байтазиев, который планировал развивать туризм в Чечне, эксперт по правильному питанию и инструктор по физической подготовке Елена Крутова, петербурженка Маргарита Фокина, которая окончила американскую школу лидеров и предлагала создать в Чечне «Силиконовую долину».

По словам главы Чечни, все участники проекта, которые вошли в финал, также останутся работать на разных должностях в органах власти республики.