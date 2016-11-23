Москва, 23 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В России более 64% предпринимателей, работающих в сфере производства, торговли и услуг, не информированы об ответственности за использование ранее зарегистрированных товарных знаков. Таковы результаты опроса, проведенного департаментом патентования URVISTA.

Товарный знак

Согласно данным опроса, 57% предпринимателей, открывая бизнес, не знают о возможности регистрации товарного знака, еще 23% предпринимателей не понимают преимуществ, которые они получают, регистрируя товарный знак.

«Как правило, предприниматели, особенно часто этим грешит малый и средний бизнес, не регистрируют товарные знаки и, естественно, не изучают перечень уже зарегистрированных товарных знаков, логотипов. Они заказывают у дизайнеров разработку фирменной атрибутики, не утруждая себя тем, чтобы промониторить: а вдруг кто-то уже зарегистрировал исключительные права на это изображение, символику. Фактически, отсутствие элементарной правовой грамотности приводит к тому, что у них возникают проблемы, которые порой дорого обходятся», — отметила руководитель департамента патентования URVISTA Светлана Фатхудинова.

Напомним, санкции за незаконное использование товарного знака доходят до 5 миллионов рублей.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2016 года. В опросе приняли участие представители 520 малых и средних компаний, зарегистрированных в Москве и Московской области.