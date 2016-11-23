Анкара, 23 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение Европейского парламента об отмене переговоров о вступлении Турции в ЕС «не имеет никакого значения», сообщает 23 ноября Reuters.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы много раз давали понять, что заботимся о европейских ценностях больше, чем в некоторых странах ЕС, но так и не дождались поддержки со стороны наших западных друзей… Ни одно из обещаний не было выполнено», — сказал Эрдоган.

«Завтра пройдет голосование Европарламента о возможном прекращении переговоров между ЕС и Турцией. Независимо от результатов, это голосование не имеет для нас никакого значения», — добавил Эрдоган.

Напомним, 22 ноября депутаты Европарламента проголосовали за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС, в связи с репрессиями, которым подверглись граждане Турции после попытки неудавшегося военного переворота в июле этого года.

Общее число людей, которые были уволены после попытки государственного переворота, превышает 125 тыс. человек.