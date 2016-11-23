Екатеринбург, 23 ноября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по противодействию ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге предупредила, что в России начинается новый эпидемиологический сезон по гриппу, передают «Вести».

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Попова отметила, что уже в течение двух-трёх недель начнётся ухудшение ситуации. По её словам, эпидемии гриппа наносят серьёзный ущерб, в том числе и экономического характера.

Глава ведомства обратила внимание, что вирус гриппа, мутируя, уже преодолел межвидовой барьер. Могут и в дальнейшем возникать новые штаммы, ранее не известные.

«Болезнь, свойственная одному биологическому виду, начинает поражать другой вид, приобретая очень высокопатогенные свойства», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Попова сообщила, что в 11 регионах России зарегистрирован вирус гриппа, в том числе и так называемый гонконгский грипп AH3N2. Это свидетельствует о приближении эпидемического сезона.