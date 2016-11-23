Санкт-Петербург, 23 ноября, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 23 ноября большинством голосов отклонили все поправки в законопроект о городском бюджете, замораживающие тарифы на общественный транспорт в 2017 году на уровне 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент) 1510

Таким образом, по предложению правительства северной столицы, с января разовый билет на автобус, троллейбус и трамвай подорожает с 30 до 40 рублей, жетон на метро — с 35 до 45 рублей. Проезд по электронному билету «Подорожник» и льготным проездным билетам, как обещано, вырастет лишь на 7,7%. Добавим, частные перевозчики уже заявили, что хотели бы поднять тарифы на проезд в маршрутках до 50−55 рублей.

Заморозить тарифы либо обеспечить не существенный их рост предложили фракции «Справедливой России», «Партии роста» и «Яблока». Все поправки были отклонены парламентским большинством, в частности за «яблочные» поправки проголосовали только 8 членов парламента, где заседает 36 единороссов и 14 представителей других партий.

«Очень жаль, что поправки всех оппозиционных фракций не поддержаны бюджетно-финансовым комитетом», — прокомментировала «эсер» Надежда Тихонова.

Представитель «Партии роста» Максим Резник заподозрил парламентское большинство в утрате совести и работе по принципу «выборы прошли — время грабить горожан».

«Есть вещи поважнее финансовых и экономических вопросов, это вопрос совести. Таким шоковым образом повышать тарифы — это бессовестно. Губернатор возглавлял список одной из партий на выборах и ничего не говорил о повышении тарифов в ходе кампании», — напомнил Резник.

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Заметим, по словам главы Бюджетно-финансового комитета, депутата от ЛДПР Максима Яковлева, перенаправить, например, деньги с уставного фонда ГУП «Петербургский метрополитен» на субсидирование тарифов в размере 2 млрд рублей невозможно, потому что эти средства пойдут на закупку новых подвижных составов. «Износ имеющихся подвижных составов составляет более 50%», — подчеркнул Яковлев.

Новые вагоны, как и новые автобусы и трамваи, необходимы Петербургу для встречи гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. К слову, один такой состав уже курсирует по красной линии петербургского метро. Однако его эксплуатация уже привела к проблемам из-за «несознательности» пассажиров метро.

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