Москва, 23 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Решения о ликвидации Спецстроя ещё не принималось. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, окончательного решения пока нет», — сказал Песков.

По его словам, «существуют разные предложения и разные обсуждения»: «Пока о чем-то говорить конкретном невозможно».

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что руководство РФ намерено ликвидировать Спецстрой к середине 2017 года, а его функции передать под ведомство Минобороны РФ.