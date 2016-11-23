Кремль не принял окончательного решения по Спецстрою
Москва, 23 ноября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Решения о ликвидации Спецстроя ещё не принималось. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Нет, окончательного решения пока нет», — сказал Песков.
По его словам, «существуют разные предложения и разные обсуждения»: «Пока о чем-то говорить конкретном невозможно».
Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что руководство РФ намерено ликвидировать Спецстрой к середине 2017 года, а его функции передать под ведомство Минобороны РФ.