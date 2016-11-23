Калуга, 23 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника исправительной колонии в Калужской области и старший инспектор отдела учреждения предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Об этом 23 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

По его словам, согласно версии следствия, в 2015 году по инициативе и.о. начальника учреждения между исправительной колонией и УФСИН России по Калужской области заключен государственный контракт на поставку мяса свинины и субпродуктов. При этом исполняющий обязанности начальника колонии заранее знал о невозможности выполнения данного контракта в установленные сроки и о факте невыполнения к тому моменту ранее заключенного госконтракта. Старший инспектор отдела, которая также была осведомлена об отсутствии достаточного количества свинопоголовья на подсобном хозяйстве, составила фиктивные акты о забое свиней. При этом фактически забой и сдача мяса на склад не осуществлялись. На основании подписанных и.о. начальника колонии документов калужским региональным управлением ФСИН на счет колонии были перечислены денежные средства. В итоге действия обвиняемых повлекли причинение ущерба в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также привели к неспособности исправительной колонии самостоятельно в полной мере обеспечить себя продуктами питания для осужденных и выделения дополнительных продуктов питания.

Руководителю исправительной колонии грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в 2015 году калужским региональным следственным управлением СКР было рассмотрено 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений. Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями управления, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.