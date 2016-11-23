Руководителей калужской колонии будут судить за злоупотребления и подлог
Калуга, 23 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника исправительной колонии в Калужской области и старший инспектор отдела учреждения предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Об этом 23 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Фокин.
По его словам, согласно версии следствия, в 2015 году по инициативе и.о. начальника учреждения между исправительной колонией и УФСИН России по Калужской области заключен государственный контракт на поставку мяса свинины и субпродуктов. При этом исполняющий обязанности начальника колонии заранее знал о невозможности выполнения данного контракта в установленные сроки и о факте невыполнения к тому моменту ранее заключенного госконтракта. Старший инспектор отдела, которая также была осведомлена об отсутствии достаточного количества свинопоголовья на подсобном хозяйстве, составила фиктивные акты о забое свиней. При этом фактически забой и сдача мяса на склад не осуществлялись. На основании подписанных и.о. начальника колонии документов калужским региональным управлением ФСИН на счет колонии были перечислены денежные средства. В итоге действия обвиняемых повлекли причинение ущерба в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а также привели к неспособности исправительной колонии самостоятельно в полной мере обеспечить себя продуктами питания для осужденных и выделения дополнительных продуктов питания.
Руководителю исправительной колонии грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в 2015 году калужским региональным следственным управлением СКР было рассмотрено 266 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 140 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 80 уголовным делам по обвинению в коррупции 85 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 106 коррупционных преступлений. Ущерб по уголовным делам коррупционной направленности, расследованным следователями управления, составил более 12,7 млн рублей, при этом возмещено — 8,8 млн рублей, арестовано имущества на общую сумму более 8,9 млн рублей.