Москва, 23 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Кремле примут решение о новом министре экономического развития на днях. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент говорил в Лиме, когда выступал, сказал, что я вот сейчас вернусь и займусь как раз проработкой, то есть можно ожидать, что какие-то предложения уже поступят… Я думаю, что скоро вы уже узнаете, на днях буквально», — сказал Песков.

Он признал, что по сравнению с днём заявления президента РФ Владимира Путина о кандидатах на должность главы МЭР число претендентов сократилось: «Конечно [, сократилось]».

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд постановил поместить Улюкаева под домашний арест.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».