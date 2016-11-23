Москва, 23 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович во время встречи в Москве 25 ноября намерены обсудить транзит российского газа в страны Европейского союза (ЕС) через Украину. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава Минэнерго РФ отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Все вопросы сотрудничества между Россией и ЕС, в том числе обеспечение транзитных поставок газа будут обсуждаться», — ответил Новак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года судятся «Газпром» и «Нафтогаз Украины» по вопросу контрактов на поставку российского голубого топлива на Украину и его транзита через украинскую территорию от 2009 года.

С начала 2016 года украинская сторона повысила ставку транзита для «Газпрома» до $4,5 за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 км, то есть в 1,5 раза. Причем повысила ставку в одностороннем порядке. Так, в августе текущего года «Газпром» сообщил, что расходы компании на транзит голубого топлива в I квартале увеличились на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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