Новак и вице-президент Еврокомиссии обсудят транзит газа через Украину
Москва, 23 ноября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович во время встречи в Москве 25 ноября намерены обсудить транзит российского газа в страны Европейского союза (ЕС) через Украину. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил глава Минэнерго РФ отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Все вопросы сотрудничества между Россией и ЕС, в том числе обеспечение транзитных поставок газа будут обсуждаться», — ответил Новак.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года судятся «Газпром» и «Нафтогаз Украины» по вопросу контрактов на поставку российского голубого топлива на Украину и его транзита через украинскую территорию от 2009 года.
С начала 2016 года украинская сторона повысила ставку транзита для «Газпрома» до $4,5 за транспортировку тысячи кубометров газа на 100 км, то есть в 1,5 раза. Причем повысила ставку в одностороннем порядке. Так, в августе текущего года «Газпром» сообщил, что расходы компании на транзит голубого топлива в I квартале увеличились на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Читайте также: Украина через свой суд хочет взыскать с «Газпрома» $3,3 млрд
Читайте также: «Нафтогаз»: «Газпрому» придется выплачивать нам десятки миллиардов долларов