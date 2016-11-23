Омск, 23 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Голодовка депутата Троицкого сельского поселения Омского района Андрея Ягодки из-за тарифов ЖКХ продолжается уже более двух недель.

marinamarusya13 Пустая тарелка

На акцию протеста Ягодки отреагировал губернатор Омской области Виктор Назаров. «Виктор Иванович не одобряет политического экстремизма, а действия Андрея Ягодки можно расценить именно таким образом. Но, насколько нам известно, жизни и здоровью голодающего ничего не угрожает. Если депутат считает, что закон был нарушен, ему следует отстаивать свои интересы цивилизованными методами — через суд», — цитирует «Новый Омск» пресс-секретаря губернатора Юлию Соколенко.

Между тем сегодня, 23 ноября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Ягодка сообщил, что его самочувствие начало ухудшаться. Но он намерен продолжать голодовку и дальше.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Троицкого сельского поселения Омского района Омской области Андрей Ягодка (КПРФ) начал голодовку 7 ноября. По его словам, совет Омского муниципального района в нарушение регламента подписал «незаконное решение о согласовании повышения предельно максимальных индексов тарифов на ЖКХ».

Депутат совета Омского района Татьяна Лукина пояснила ИА REGNUM, что решением Омского совета 1 декабря прошлого года были отменены льготные тарифы и применены экономически обоснованные: «Фактически плата для населения увеличилась за первое полугодие 2016 года до 30% в зависимости от поселения. Со второго полугодия — до 49%». По ее словам, к такой ситуации привело то, что «субсидирование на региональном уровне стало невозможным на 2016 год»: «Финансовые потери управляющих компаний никто не мог компенсировать, поэтому было принято решение перевести на экономически обоснованный тариф». Но это было сделано «с нарушением процедуры принятия решения», — подчеркнула она.

Депутат Морозовского поселения Омского района Олег Нижевясов ранее обратил внимание на то, что депутаты райсовета «вновь вынесли вопрос о повышении платы за теплоснабжение» в октябре текущего года, хотя с января в поселениях Омского района и так «значительно выросла плата за услугу теплоснабжения».

Добавим, по данным Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области, тариф на тепловую энергию для населения Троицкого сельского поселения в первом полугодии 2016 года составил 2 505,77 руб./Гкал (с учетом НДС), во втором полугодии — 2 562,22 руб./Гкал (рост — 2,25%).