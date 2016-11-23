Москва, 23 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Власти России обсуждают возможное повышение пенсионного возраста начиная с 2019 года. Об этом со ссылкой на презентацию Пенсионного фонда России сообщает РИА «Новости».

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Предлагается повышать пенсионный возраст для мужчин на три месяца в год до достижения 65 лет, для женщин — по шесть месяцев в год до достижения 60 лет, следует из презентации главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова.

Обсуждается и увеличение возраста для назначения социальной пенсии: ежегодно для мужчин на шесть месяцев до достижения 70 лет; для женщин — на шесть месяцев до достижения 68 лет.

Вместе с тем сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2017 году вступит в силу закон, предусматривающий поэтапное повышение возраста выхода на пенсию по старости для лиц, замещающих государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ, а также несущих государственную и муниципальную службу. Так, в 2017 году этот возраст составит 55 лет и 6 месяцев для женщин, 60 лет и 6 месяцев для мужчин, а с 2032 года — 63 года для женщин и 65 для мужчин.

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Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не раз говорил, что постепенное повышение пенсионного возраста неизбежно. Такая необходимость, по его мнению, вызвана причинами «не столько фискальными, сколько демографическими»: проблема трудовых ресурсов, отсутствие баланса между получателями пенсий и плательщиками в Пенсионный фонд.

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Одновременно в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о введении моратория до 1 января 2025 года на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости — инициативу предложили депутаты от КПРФ. Они сослались на рекомендации МОТ, согласно которым принимать решение о повышении пенсионного возраста возможно лишь в результате того, что в стране увеличилась продолжительность жизни и люди объективно стали дольше находиться на пенсии после назначения пенсии.

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В то же время, по словам вице-премьера Ольги Голодец, правительство Российской Федерации не планирует рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста в стране до 2018 года. «В ближайшее время наша стратегия определена, определяется план действий в отношении пенсионной реформы, — сказала Голодец. — И до 2018 г. мы (власти РФ) не планируем повышать пенсионный возраст».