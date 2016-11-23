Ярославль, 23 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Проезд в общественном транспорте Ярославля может подорожать с 20 до 23 рублей. Об этом на заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам сказал заместитель мэра Ярославля — директор департамента финансов Андрей Данц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Заммэра сказал об этом, отвечая на вопрос председателя фракции КПРФ в муниципалитете Валерия Байло о причинах снижения субсидии предприятиям общественного транспорта на 160 млн рублей.

«Субсидия предприятиям общественного транспорта рассчитана с учетом изменения стоимости проезда до 23 рублей», — сказал заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

Дата повышения стоимости пока не определена. Валерий Байло призвал не повышать стоимость проезда.

«В этом решении нет экономики, а есть бухгалтерия: заместить субсидию платой пассажиров. Но автоматической замены не произойдет. Пассажиры просто пересядут на маршрутки, которые также стоят 23 рубля. Это поставит наши предприятия на грань выживания. В этом году у наших предприятий — ПАТП-1 и «Яргорэлектротранса» впервые за последние годы произошел рост пассажиров. Выровнять тариф с частниками — значит нарушить эту тенденцию. Доходы предприятий не вырастут, а упадут», — сказал Валерий Байло.

Заместитель мэра Андрей Данц предложил еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить возможное повышение стоимости проезда и субсидии предприятиям общественного транспорта. Сдерживание роста тарифов обходится городскому бюджету около 500 млн рублей в год.