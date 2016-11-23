Москва, 23 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Возможный запрет продажи пива индивидуальными предпринимателями подтолкнет ИП к пересмотру своей бизнес-модели, потому что иначе они будут терять в маржинальности. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября первый вице-президент «ОПОРы России» Павел Сигал, комментируя намерение Минфина запретить ИП продавать пиво, оставив это право только юрлицам.

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«Предпринимателям придется перерегистрироваться и принимать новые условия игры, возможно, расширять ассортимент, потому что сейчас государство нацелено на полный учет продаваемой продукции, улучшение собираемости налогов и администрирование процесса», — отметил он.

Самые большие объемы пива все равно продаются в гипермаркетах и магазинах, живое пиво занимает совсем небольшую долю рынка, констатировал Сигал. «Поэтому любители этого напитка вряд ли увидят сложности с продажей пива. Понятно, что налоговым органам проще контролировать крупных покупателей, поэтому ИП теперь придется пересматривать бизнес-модель или терять в маржинальности, в любом случае, доля больших форматов будет доминировать на рынке», — полагает эксперт.

В целом отрасль вряд ли серьезно пострадает, констатирует Сигал. «Выбор пива сейчас очень широк, и конкуренция между крупными производителями велика», — подчеркнул он.

Минфин выступает за запрет розничной продажи пива, а также пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи индивидуальными предпринимателями. Новый режим продаж пива и других напитков предлагается ввести с 1 июля 2017 года по всей стране за исключением Крыма и Севастополя (там предлагается отсрочить запрет до 1 января 2018 года). По мнению Минфина, ИП занижают объемы своих продаж, что приводит к уменьшению собираемых налогов.