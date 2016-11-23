Багдад, 23 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Несмотря на все усилия членов ОПЕК по соглашению о заморозке уровня добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке, Ирак, являющийся второй страной в картеле по объемам нефтепроизводства, не хочет участвовать в сделке. Напротив, Багдад намерен увеличить добычу в связи с увеличением военных расходов на борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, пишет Agence France-Presse.

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Аль-Джаафари подчеркнул, что международное сообщество должно понять, что сегодня Ирак вынужден увеличить объемы добычи нефти, потому что тратит много денег на борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ирак — богатая страна, однако в результате обвала цен на черное золото в госбюджете образовалась огромная дыра, появились большие проблемы. Поэтому в нынешней ситуации идти на заморозку уровня производства нефти для Багдада было бы неправильно, сказал глава МИД Ирака.

В конце сентября на заседании ОПЕК в Алжире членам картеля удалось договориться об ограничении добычи на уровне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Квоты на добычу обсуждались только для Ирана, Нигерии и Ливии, где сокращение производства произошло из-за санкций и войны. Ирак же изначально заявлял, что поддерживает усилия ОПЕК по стабилизации ситуации на нефтяном рынке, но в сделке участвовать не будет, так как проводит военную операцию по освобождению города Мосул. Во вторник, 22 ноября, когда состоялось заседание экспертной группы ОПЕК, созданной для реализации алжирских договоренностей, с Ираном и Ираком так и не удалось договориться о заморозке добычи, писало Bloomberg. Разрешение этого вопроса решили отложить до встречи членов картеля в Вене 30 ноября, когда должно быть оглашено окончательно решение по поводу «заморозки».

В октябре текущего года добыча нефти в Ираке составила около 4,56 млн баррелей нефти в сутки. В то же время общая добыча ОПЕК тоже увеличилась, причем не за счет одного Ирака. Как ранее писало ИА REGNUM, за октябрь Организация стран — экспортеров нефти увеличила производство черного золота почти на 240 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, нефтепроизводство составило 33,64 млн баррелей в день. Это произошло на фоне увеличения добычи в Ираке, Иране, Ливии и Нигерии. В результате подешевела и нефтяная корзина ОПЕК. Только за период с 11 по 14 ноября ОПЕК потеряла 1,4%.

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Напомним, что 15 октября Ирак при поддержке коалиции, возглавляемой США, начал антитеррористическую операцию по освобождению второго в стране по значимости города Мосул. Террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город еще в 2014 году, и с тех пор Мосул стал оплотом боевиков в стране. 17 ноября военнослужащие иракской армии заявили о взятии под контроль одной из ключевых точек — аэропорта поселения Таль-Афар на западной окраине Мосула, позже эта информация подтвердилась официально.

Изначально планировалось завершить операцию до конца года, но бои затянулись . Издание Daily Mail отмечало, что иракская армия вошла в город с востока и «завязла» в уличных боях с исламистами, наступление курдов с севера и шиитского ополчения с запада фактически остановилось.

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