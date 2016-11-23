Москва, 23 ноября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже 23 ноября индекс ММВБ достиг максимальных значений, установленных в середине ноября. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост

Индекс ММВБ в процессе торгов увеличился на 0,5% и достиг значения 2076,97. Эта отметка стала рекордной на протяжении всей истории торгов.

Напомним, предыдущий максимум был достигнут 10 ноября, тогда индекс ММВБ увеличился до 2073,92. Кроме того, 22 ноября индекс РТС показал максимум с мая 2015 года, поднявшись до отметки 1022,8 пункта.