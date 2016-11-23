Севастополь, 23 ноября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Максимальная сумма сбора за отдых в России не превысит 150 рублей. Об этом было заявлено на совещании по вопросу разработки проекта федерального закона о курортном сборе в Севастополе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 23 ноября.

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Курортный сбор может составить 100 рублей

Такой «потолок» платы за один день проживания на территориях эксперимента предусмотрен законопроектом, сообщила директор департамента инвестпроектов министерства РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева. Оплачивать сбор будут приезжие, которые пребывают на территории региона более 24 часов, пользователи курортной инфраструктуры, а также прибывшие по путевкам и курсовкам.

Что касается Краснодарского края, то, как пояснил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, здесь планируется предусмотреть особые условия для льготных категорий граждан и дифференциацию ставок в зависимости от муниципальных образований и сезонности.

Напомним, с инициативой ввести в России механизм курортного сбора выступал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Идею поддержал президент Владимир Путин, поручив правительству до 1 марта 2017 года ввести курортный сбор на территории России, а также разработать и утвердить стратегию развития российского санаторно-курортного комплекса.

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Планируется, что курортный сбор будет вводиться только в местах повышенного спроса у туристов, где наибольшая нагрузка приходится на местную инфраструктуру. Именно на ее восстановление целевым образом будут направлены средства сбора. Пилотными регионами по введению курортного сбора могут стать Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань. По информации Минкавказа РФ, он будет апробирован на протяжении пяти лет. После этого, в случае положительного эффекта, эта практика будет распространена на другие курортные регионы.

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