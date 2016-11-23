Москва, 23 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное агентство по государственным резервам переходит из ведения Минэкономразвития в ведение правительства РФ. Соответствующий документ опубликован 23 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по государственным резервам осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в документе.

Напомним, Росрезерв — федеральный орган исполнительной власти, возглавляемый Дмитрием Гогиным. Ведомство занимается управлением госимуществом в сфере распоряжения государственным материальным резервом.