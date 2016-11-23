Верещагино, Пермский край, 23 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Верещагинской средней общеобразовательной школе N 121 Пермского края Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, прокуратура и краевое Следственное управление проверки по поводу массового отравления детей.

Ponchikov.net Ребенок

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, 22 ноября прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Верещагинского района. Учебный процесс в образовательном учреждении приостановлен.

В свою очередь, в самой школе корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что занятия отменили только в начальной школе, и отказались озвучивать подробности.

Между тем, по данным в социальных сетях, бригады скорой помощи и родители привозили детей в больницы до полуночи.

По предварительной информации прокуратуры Пермского края, 22 ноября после обеда в школьной столовой дети пожаловались на острые боли в животе и тошноту. К вечеру в стационар Верещагинской центральной районной больницы доставили 24 ученика 2−4 классов с диагнозом «острый энтероколит» в результате отравления продуктами питания. Их состояние здоровья оценивается, как средней тяжести.

В свою очередь, следственное управление СКР по Прикамью сообщило свои предварительные данные: 22 ноября в больницу с признаками пищевого отравления обратилось 40 детей. Из них — 27 младшеклассникам потребовалась госпитализация, 13 учеников находятся на амбулаторном лечении. В настоящее время состояние всех детей — без тяжелых осложнений. Предварительный диагноз всех заболевших — «гастроэнтероколит».

Установлено, что организацию питания в данном учебном заведении осуществляло Муниципальное унитарное предприятие «Верещагинский комбинат детского питания».

«В рамках расследования, отобраны пробы пищевых продуктов, смывы с объектов внешней среды, обследованы работники пищеблока», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону.